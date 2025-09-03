Haberler

Kovancılar’da Anız Yangını Çıktı

ANIZ YANGINI KOIVANCILAR İLÇESİNİ ETKİLEDİ

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir anız yangını patlak verdi. Yangın, yerleşim alanlarına da yaklaşırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Kovancılar ilçesinin Ekinözü köyü kırsalında saat 19.00 civarlarında bilinmeyen bir sebepten dolayı anız yangını oluştu. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüyerek bahçelere ve yerleşim alanlarına yakınlaştı.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Yangına müdahale edilmesi için bölgeye Kovancılar ve Elazığ belediyelerine ait itfaiye ekipleri gönderildi. Bunun yanı sıra, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinden 1 arazöz ve 1 su ikmal aracı da yangın bölgesine yönlendirildi. Ekipler, köylülerin yardımıyla yangına müdahaleye devam ediyor.

