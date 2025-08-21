Haberler

Kovancılar’da Anız Yangını Kontrol Altında

YANGININ NEDENİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen anız yangını, halk arasında paniğe yol açtı. Gece saatlerinde Kovancılar’a bağlı Çınaz köyünde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, yerel sakinlerin ilgili birimlere haber vermesiyle kontrol altına alındı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ VE SONUÇLAR

Olay yerine ulaşan itfaiye ve jandarma ekipleri, yangının büyümesini önlemek için hızlı bir şekilde müdahale etti. Uzun süren uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının nedenleriyle ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Sivas’ta Akıllı Kümes Kapısı Sistemi

Sivas'ta Ahmet Özdemir, tavuklarının korunması için hurdadan malzemelerle akıllı bir kümes kapısı sistemi tasarladı. Sistem, otomatik işlevsellik ve hava durumu izleme özellikleri sunuyor.
Zelenskiy, Görüşme İçin Ülkeler Belirtti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya ile görüşmelerin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da gerçekleşebileceğini belirtti ve güvenlik garantilerinin 7-10 gün içinde netleşmesini umduğunu vurguladı.

