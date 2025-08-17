Haberler

Kovancılar’da Araç Şarampole Devrildi

KAZA SONUCU YARALANMALAR

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, bir hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bu araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Çakırkaş köyü yakınında şarampole düştü.

AİLELERİN YARDIM ÇAĞRISI

Kaza sonrası, araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, durumun aciliyeti üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne taşındı.

