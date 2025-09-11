Haberler

Kovancılar’da Çatı Yangını Söndürüldü

ÇATI YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen çatı yangını, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, Kovancılar ilçesi Çarşı Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenle bir evin çatısında çıktı. Olay anında vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

ZAMANINDA MÜDAHALE TEDBİRLERİ

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin etkin ve zamanında müdahalesi sayesinde yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma gerçekleşmedi; ancak evin çatısında maddi hasar oluştu. Yangının nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

