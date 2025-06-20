Kovancılar’da Kardeşler Arasında Kavga

KARDEŞLER ARASINDA KAVGADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen olayda, kardeşler arasında çıkan bir tartışma sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Kovancılar’a bağlı Şenova köyünde yaşandı. İddialara göre, kardeşler arasında bir arazi meselesi yüzünden başlayan tartışma, kısa bir süre içinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zülküf Öğmen bıçakla yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kavga sonrası durumun ciddiyeti nedeniyle sağlık ekiplerine haber verildi ve 112 acil sağlık ile jandarma ekipleri olay yerine yönlendirilerek hızlı bir müdahale gerçekleşti. Yaralı, olay yerinde ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zülküf Öğmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili yetkililer tarafından geniş çapta bir inceleme başlatılması söz konusu. Gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.