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Kovancılar’da Saman Balyaları Yandı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde saman balyaları alev alarak yanmaya başladı. Yangın, bölgenin Karaman köyünde istiflenmiş olan samanların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla ortaya çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine, itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına almayı başardı. Yangın, itfaiyecilerin etkin çalışmaları sayesinde söndürüldü.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yangının nedeninin belirlenmesi konusunda incelemeler başlatıldı. Bu süreçte yangın yerinde yapılan çalışmalarda, muhtemel sebepler araştırılıyor.

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