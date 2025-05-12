Kovancılar’da Saman Balyaları Yandı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde saman balyaları alev alarak yanmaya başladı. Yangın, bölgenin Karaman köyünde istiflenmiş olan samanların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla ortaya çıktı.
İTFAİYE MÜDAHALESİ
Olayın ihbar edilmesi üzerine, itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına almayı başardı. Yangın, itfaiyecilerin etkin çalışmaları sayesinde söndürüldü.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yangının nedeninin belirlenmesi konusunda incelemeler başlatıldı. Bu süreçte yangın yerinde yapılan çalışmalarda, muhtemel sebepler araştırılıyor.