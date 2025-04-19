Kovancılar’da Traktör Alev Aldı

TRAKTÖR YANGINI OLAYI

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde hareket halindeki bir traktör, aniden yangın çıkardı. Olayda ölü ya da yaralı bulunmuyor, ancak traktörde hasar meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, 59 HN 187 plakalı traktör seyir halinde iken bir anda alev aldı. Yangın, durumu fark eden vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi. Kısa bir süre içinde bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

DURUMUN İNCELENMESİ BAŞLATILDI

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse olmadı, ancak traktörde maddi hasar oluştu. Yangının ne şekilde meydana geldiği konusunda inceleme başlatıldı.