Kovancılar’da Yangın İtfaiye Ekipleriyle Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE ZARAR GÖREN İNŞAAT KALIPLARI

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen örtü yangınında, inşaat kalıplarının büyük bir kısmı alevler içinde kaldı. Edinilen bilgilere göre, Kovancılar ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkış gösterdi. Yangın, alanda bulunan inşaat kalıplarını büyük oranda etkileyerek, kullanılamaz hale getirdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCUNDA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olayın ardından durumu bildiren yetkililer, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi için bölgeye sevk edildiğini aktardı. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Bununla birlikte, yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.