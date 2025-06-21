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Kovancılar’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

KOVANCILAR’DA YANGIN OLDU

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucunda bir araç kullanılamaz hale gelirken, odunluk tamamen kül oldu. Olay, Kovancılar ilçesindeki Heybet Mahallesi’nde meydana geldi.

Henüz belirlenmeyen bir nedenle bir odunlukta yangın çıktı. Yangın, odunluğun dışına da yayıldı. Olayı görenlerin hemen haber vermesiyle birlikte, bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekiplerin etkili müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın yüzünden bir araç kullanılmaz hale gelirken, odunluk da tamamen küle döndü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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