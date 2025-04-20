Kovancılar’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Kovancılar ilçesine bağlı Kamışlı köyü Gülmez mezrasında yer alan bir samanlıkta, henüz kesin olarak belirlenmeyen bir nedenden ateş çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın duyulmasıyla birlikte, yangın yerine hemen itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek için hızlı bir şekilde müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü.