Kovancılar Kırsalında Yangın Devam Ediyor

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi kırsalında meydana gelen yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekinözü köyü Ayyıldızlar mezrasında, henüz kesin nedenleri belli olmayan bir şekilde yangın patlak verdi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, tarım arazilerine sıçradı ve Payamlı köyü kırsalına ulaştı. Yangının yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve Kovancılar’dan itfaiye ekipleri ile jandarma gönderildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için büyük bir çaba gösteren ekiplerin, yangınla olan mücadelesi devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

YouTube Premium Aile Planı Kontrol Edilecek

YouTube, Premium Aile planında 'aynı adreste yaşama' kuralını sıkı denetlemeye alıyor. Üyeler, 30 günde bir konum doğrulaması yapmak zorunda kalacak. Aksi halde ayrıcalıklarını yitirecekler.
Adana’da Motosikletli Saldırıda İki Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli saldırganlar bir çay ocağına silahlı saldırı düzenleyerek iki kişiyi yaraladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

