Kovid-19 Tedbirleriyle 180 Bin Can Kurtarılabilirdi

KOVID-19 TEDBİRLERİ ÜZERİNE YENİ BULGULAR

İngiltere Tabipler Birliğinin (BMA) haftalık akademik dergisinde yayımlanan yeni bir makaleye göre, eğer Kovid-19 tedbirleri bazı ülkelerdeki gibi İngiltere’de de etkin bir şekilde uygulanmış olsaydı, yaklaşık 180 bin can kaybı önlenmiş olabiliyor. University College London’dan Prof. Dr. Anthony Costello, “İngiltere’nin Kovid-19’u baskılamama kararı tıbbi ve bilimsel tavsiyeler hakkında soruları gündeme getiriyor” başlıklı makalesinde bu durumu ele aldı.

Makaleye göre, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler, pandeminin başlangıcı olan 24 Ocak 2020’de etkili bir strateji ile erken test, temas takibi ve karantina uygulamalarına geçiş yaptı. Buna karşın, İngiliz hükümeti, Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu’nun (SAGE) önerilerine karşı, salgına diğer ülkelerin aksine influenzaya benzer bir yaklaşım sergileme kararı aldı. Makalede, 2011 yılında influenza için oluşturulan salgın hazırlığı planının SAGE’nin bu kararına etki ettiği yorumları yapıldı.

Salgının başlangıcında İngiltere, sürü bağışıklığı elde etmeyi hedefledi ve etkili test uygulamaları yerine hızlı yayılan influenzaya göre planlama yaptı. Örneğin, Güney Kore günde 18 bin test yaparken, İngiltere’de bu sayı oldukça düşük kaldı. Ayrıca, Güney Kore’de pratisyen hekimler ve tıp öğrencileri devreye girerken, İngiltere gönüllülerle sınırlı kaldı. Japonya ve Güney Kore’de karantinada kalanlara maddi destek sağlanırken, İngiltere’de bu destek yetersiz kaldı.

Salgınla mücadeledeki hatalar nedeniyle, 2023 sonu itibarıyla İngiltere’de 1,9 milyon kişinin Kovid-19 belirtileri gösterdiği kaydedildi. Uzun süreli etkiler nedeniyle 800 binden fazla kişi iş gücü dışına çıktı. Salgınla etkin mücadele eden Asya ülkeleri 2020’de ekonomik büyüme gösterirken, İngiltere yüzde 9.8 oranında, tarihin en yüksek küçülmesini yaşadı. Ülke, Kovid-19 ile mücadele için 310 ila 410 milyar sterlin harcarken, ekonomiye destek amacıyla 450 milyar sterlin ayrıldı. Uluslararası Para Fonu, Çin’in kişi başına 440 dolar harcadığını, İngiltere’nin ise 5 bin 700 ila 6 bin 30 dolar arasında bir tutar harcadığını belirtti.

Makalede, Güney Kore’deki baskılama stratejisine benzer bir yol izlenmiş olsaydı İngiltere’deki ölüm oranlarının daha düşük olabileceği görüşü ortaya kondu. Aynı zamanda, SAGE’nin üye yapısının gözden geçirilmesi ve gelecekteki salgınlara hazırlık için acil yapısal reform gerekliliği vurgulandı.