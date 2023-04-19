Köy evleri bayramda teslim edilecek

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde yapılan 14 köy evi bayramda teslim edilecek.

7.7’lik depremle yıkılan bölgede çalışmalar başladı. Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi’nde 3 köyde 14 köy evi tamamlandı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinin kırsal kesimindeki Belpınar Mahallesi’ndeki 3 köyde 14 köy evi tamamlandı. Mesthöyük köyünde yöresel mimariye uygun tek katlı evlerden 3’ü, Ramazan Bayramı’nda sahiplerine teslim edilecek.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük zarar gören Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Bölgede inşaatına başlanan 6 bin 591 köy evinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye bağlı Belpınar Mahallesi’ndeki 3 köyde yaptırılan evlerden 14’ü tamamlandı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Mesthöyük köyünde yapımı tamamlanan 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan, yöresel mimariye uygun tek katlı evlerin 3’ünde Ramazan Bayramı’nda yaşam başlayacak.