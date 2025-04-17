Köy Evleri Yapımında Hız Sürüyor

KONUT İNŞAATI HIZLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından 11 ilde şehir merkezlerinde yeni konutlar inşa ediyor ve köylerde köy evlerinin yapımını tamamlıyor. Kahramanmaraş’ta da 10 bin 180 köy evi tamamlanırken, Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaşamın başladığı Kadıoğluçiftliği Mahallesi’ndeki köy evlerinden görüntüler paylaştı. Bakanlık, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’taki çalışmalarını sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut GYO, afet konutlarının inşasına devam ederken, Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü de 11 ildeki köy evlerinin inşasını yürütüyor.

KÖY EVLERİ HEDEFİ AŞILACAK

Deprem bölgesinde bu ana kadar 32 bin 260 köy evi tamamlandı. Bu yıl sonunda ise 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi planlanıyor. Kahramanmaraş’ta tamamlanan 10 bin 180 köy evi sayısının yıl sonunda 13 bin 814’e çıkması bekleniyor. Türkoğlu ilçesinde 1.392 köy evi inşaatı sürerken, Kadıoğluçiftliği Mahallesi’ndeki 63 konuttan 53’ü tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

HAK SAHİBİ GÖRÜŞLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformunda Kadıoğluçiftliği Mahallesi’ndeki köy evlerinin görüntülerini paylaşarak, “Köy evlerimizi gören hayran kalıyor. Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu” dedi. Yeni evlerine kavuşan hak sahibi Aynur Bozoluk, “Devletimizin büyük olduğunu, yanımızda olduğunu biliyorduk” diyerek sürecin nasıl hızlandığını anlattı. Bozoluk, “Gece geç saatlere kadar ışık yanıyordu burada” ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA TEŞEKKÜRLER

Süheyla Doğru, anahtarlarını depremden tam bir yıl sonra aldıklarını paylaşarak, “Biz deprem şokunu atlatmaya çalışırken temellerimiz atıldı” dedi. Çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Doğru, “Bu kadar evin teslim edilmesi, her şeyiyle dört dörtlük yapılıp bizimle buluşması” için devlete minnettar olduğunu belirtti. Doğru ayrıca, “Bakanımız Murat Kurum’un bu konu üzerindeki yoğun çalışmaları herkes tarafından biliniyor” ifadelerini kullandı.