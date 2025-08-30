Haberler

Köy İsimleri Değiştirildi, Onaylandı

YENİ KÖYLERİN KURULMASI

İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla, Kasımlı köyüne bağlı Davullar, Çöngelli, Ferahlı ve Ölüce mahalleleri ile Kabalar köyüne bağlı Leller Mahallesi artık resmen köy statüsüne geçti. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, Ölüce Mahallesi’nin ismi “Güzelyurt Köyü” olarak değiştirildi.

HALK OYLAMASI SONUÇLARI

Aralık 2024’te gerçekleştirilen halk oylamasında, köy statüsüne geçiş için büyük bir çoğunlukla “evet” oyu kullanıldı. Köy sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, isim değişikliğinin uzun bir süredir gündemde olduğunu belirtti. Yılmaz, “75 hanemiz bulunan eski Ölüce Mahallesi’nin adı mahalle halkının başvurusu üzerine değiştirildi. 100 yıllık geçmişi var ama isimden rahatsız oluyorduk. Bölgemizde kazalar olunca insanlar ‘Ölüce’ isminden korkuyor, bu yüzden köyümüzün adı Güzelyurt oldu” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Gazze Saldırısı Endişeleri Artıyor

İsrail'in Gazze'deki yoğun nüfuslu bölgelere olası saldırı planları, bölge halkında büyük bir kaygı ve belirsizlik yaratıyor. Gazzeliler, yerinden edilme korkusu yaşıyor.
Dışişleri Bakanı H. Fidan, Ankara’da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüşme gerçekleştirdi.

