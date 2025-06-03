Köy Mezarlıklarında Temizlik Çalışması Yapıldı

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi köy mezarlıklarında temizlik çalışmaları başlatıyor. Ekipler, köy mezarlıklarında detaylı bir temizlik faaliyeti yürütüyor.
MEZARLIKLARDA DETAYLI TEMİZLİK YAPILIYOR
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, mezarlık alanlarında otların kesilmesiyle birlikte çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Temizlik faaliyetlerinin Arefe gününe kadar süreceği bildiriliyor.
VATANDAŞLAR İÇİN RAHAT ORTAM SAĞLANIYOR
Çalışmaların, vatandaşların rahat bir ortamda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için yapıldığı vurgulanıyor.