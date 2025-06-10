Köy Okullarında Bilimsel Etkinlikler Düzenlendi

AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLER KÖY OKULLARINDA EĞLENCELİ ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi’nin akademisyenleri ve öğrencileri, gönüllü olarak köy okullarında çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler, çocuklara matematik ve fen derslerini öğretmeye yönelik yapılıyor. Kentteki köy okulları ziyaret edilerek, fen ve matematik alanındaki teorik dersler oyunlaştırılarak eğlenceli hale getiriliyor. Dönemin son etkinliği için Morcalı köyüne gelen KMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihat Abdioğlu, çocukların bilimi gerçek yaşamla ilişkilendirerek bu alanlara ilgisini çekmeyi amaçladıklarını ifade etti. Abdioğlu, “Fen ve matematik ağırlıklı bilimsel etkinlikler yaptık. Bunlar yaparak ve yaşayarak öğrenmenin temeli olan etkinliklerdi. Yani eğlendirirken öğrettik diyebiliriz” dedi.

ETKİNLİKLER ŞENLİK HAVASINDA GEÇİYOR

Abdioğlu, köylerde verilen eğitimlerin şenlik havasında geçtiğini belirtti ve etkinliklere hem öğrencilerin hem de velilerin katıldığını dile getirdi. Gelecek dönemde de köy okullarını ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade eden Abdioğlu, “Öğrencilerden oldukça güzel tepkiler aldık. Bunu daha da genişleterek ilerletmeyi düşünüyoruz” dedi. Ayrıca, “Fakülte öğrencilerimize de bu etkinliklerin çok büyük katkısı var. Öğrencilerimiz için mini bir staj oldu diyebilirim. Karaman’da gidemediğimiz, ulaşamadığımız okul, köy kalmasın istiyoruz” şeklinde konuştu. Etkinliğe şimdiye kadar 15 akademisyen ve 100 öğrencinin destek verdiği bildirildi.

ÖĞRENCİLER YAPARAK VE YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR

Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Burak Kurt, etkinliğin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Çocuklarla beraber eğlendirici ve öğretici bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerin seviyelerini tanımak çok iyi oldu. Öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrendi” diye konuştu. Morcalı Ortaokulu öğrencisi Mustafa Can Boyacı, etkinliği çok beğendiğini belirterek, “Güzel bir etkinlik oldu. Ben de bilimle ilgili şeyler yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Ahmet Karaçadı, etkinliğin çok faydalı olduğunu kaydetti. Etkinliğe katılan 65 yaşındaki Birsen Karaca ise torunlarının çok eğlendiğini belirterek, etkinliğin devamının yapılmasını istedi.