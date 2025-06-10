Köy Okullarında Eğlenceli Bilim Etkinlikleri

EĞİTİM FAALİYETLERİ KÖY OKULLARINDA DEVAM EDİYOR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, gönüllü çalışmalarıyla köy okullarında eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerde çocuklara fen ve matematik dersleri anlatılıyor. Kentteki köy okullarına ziyaretler ile bu dersler oyunlaştırılarak çeşitli etkinliklerle eğlenceli hale getiriliyor. Dönemin son etkinliği için Morcalı köyüne giden KMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihat Abdioğlu, “Bilimi gerçek yaşamla ilişkilendirerek köy okullarındaki çocukların ilgisini bu alanlara çekmeyi amaçlıyoruz” diye belirtti. Abdioğlu, 10 köy okulunu ziyaret ettiklerine değinerek “Fen ve matematik ağırlıklı bilimsel etkinlikler gerçekleştirdik. Bunlar yaparak ve yaşayarak öğrenmenin temeli olan etkinliklerdi. Yani eğlendirirken öğretiyoruz” dedi. Öğrencilerin fen ve matematik derslerine yönelik zorluk algısını kırmayı hedeflediklerini vurgulayan Abdioğlu, “Bunu oyunlarla somutlaştırarak öğretiyoruz. Bilimin doğanın içinde olduğunu, öğrenciler için zor olmadığını göstermeye çalışıyoruz” diye ekledi.

Etkinliğe velilerin de katılım göstermesi sayesinde köylerdeki eğitimlerin bir şenlik havasında geçtiğini aktaran Abdioğlu, “Öğrencilerden çok güzel tepkiler aldık. Bu etkinliği daha da genişleterek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Velilerimiz, öğretmen adaylarımızı burada görmekten oldukça memnunlar” şeklinde konuştu. Abdioğlu, Karaman’da ulaşamadıkları hiçbir okul ya da köy kalmaması amacıyla bu etkinlikleri artırarak devam ettireceklerini ifade etti. Etkinliğe şimdiye kadar 15 akademisyen ve 100 öğrencinin destek verdiğini belirten Abdioğlu, “Fakültemiz öğrencileri için mini bir staj oldu” dedi.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden 3. sınıf öğrencisi Burak Kurt etkinliğin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını, “Matematik, fen ve diğer alanlarda eğlendirici ve öğretici bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerin seviyelerini öğrenmek çok iyi oldu. Öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrendi” diye açıkladı. Morcalı Ortaokulu öğrencisi Mustafa Can Boyacı ise etkinliğin çok hoşuna gittiğini belirterek, “Güzel bir etkinlik oldu. Etkinlikleri çok beğendim. Ben de bilimle ilgili şeyler yapmak istiyorum” dedi. Ayrıca, etkinliğe torunlarını getiren 65 yaşındaki Birsen Karaca, “Etkinliğin devamını istiyorum, torunlarım çok eğlendi” dedi.