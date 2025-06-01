Köy okuluna anlamlı destek sağlandı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI DESTEK

Kastamonu’da eğitim gören üniversite öğrencileri, Azdavay ilçesindeki Çocukören köyündeki köy okuluna kütüphane ve çocukların oyun oynayabileceği basketbol ile futbol alanları kurdu. Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri Emirhan Karaset ve Hakan Çimen, Öğretim Üyesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erol Tekin danışmanlığında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bu proje kapsamında öğrenciler, Azdavay’daki ilkokula basketbol potası, futbol kalesi ve bilgisayar kurdu. Ayrıca, çocuklar için okulda bir kütüphane alanı oluşturuldu.

ETKİNLİKLER VE EĞLENCE

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, eğitimde farkındalığı artırmak amacıyla köyde eğitim gören öğrencilerle kitap okuma etkinliği düzenledi. Kitap okuma etkinliğinin ardından çocukların eğlenmesi için uçurtma etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

PROJENİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Projeyle ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Erol Tekin, “Öğrenci arkadaşlarımız İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında planladıkları projeleriyle Azdavay’daki köy okulumuza küçük bir dokunuş yapmak istediler. Bu kapsamda proje içerisinde yer alan hem sınıfın güzelleştirilmesi hem kütüphane kurulması hem de spor aletlerini öğrencilerimizin hizmetine sunmaları adına bir basketbol potası ve futbol kalesi yaptılar. Bir köy okulunun imkansızlıklarını, köyde okuyan ve iki yıl eğitim almış birisi olarak öğrenci arkadaşlarımızın bu köyde okuyan öğrencilerimizin dezavantajlı durumlarını ele alarak bu projeyi hayata geçirmeleri bizleri de son derece mutlu etmiştir” dedi. Doç. Dr. Tekin, Kastamonu Üniversitesi olarak toplumsal katkının her yerinde olmaya çalıştıklarını belirtti.

TEKNOLOJİ VE SPOR FIRSATLARI

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Emirhan Karaset, “Öğrencilerimizin kişisel becerilerini geliştirebilmeleri ve teknolojiye ulaşmaları için okulumuza bir bilgisayar kurduk. Sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için okulumuza toplar aldık. Voleybol, basketbol, hentbol gibi çeşitli toplar aldık. Proje ortağımız Ahmet Can ve Hakan Çimen ile birlikte okulumuzun bahçesine basketbol potası ve futbol kalesi kurduk. İnşallah okulumuzda öğrencilerimize bir katkımız olmuştur. Bu projeyi yaparken çok eğlendik, çok mutlu olduk, öğrencilerimizin heyecanlarını görmek bizleri çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

KÜTÜPHANE VE SPOR ALANLARI İNŞAATI

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Alper Tümen, “Köy okulundaki çocuklarımıza şehir merkezine olan uzaklıklarından dolayı materyallere çok rahatlıkla ulaşamadıkları için onlara daha kolaylık sağlayabilmek adına kitaplık ve pota inşaatında bulunduk. Benim, okuduğum okulda basketbol potası yoktu. Bu yüzden basketbol oynayamıyordum. Basketbol hayranıyım ve şu an oynuyorum. Çocuklarımızın da basketboldan mahrum kalmamaları için okul bahçesine basketbol potası inşa ettik. İnşallah çocuklarımız, severek bu potayı kullanırlar. Bizler çok mutluyuz, inşallah çocuklarımız da mutlu olmuşlardır” dedi.