Köy Okulunda Sanat Rüzgarı Esti

KÖY OKULUNDA SANAT HİKAYESİ

Ağrı’da yer alan bir köy okulundaki öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri resim çalışmalarının sergilendiği etkinlik, sınıfın duvarlarını etkileyici bir sanat galerisine dönüştürdü. İmkansızlıklar arasında filizlenen yetenekler, bu sergiyle taçlandırıldı. Ağrı’nın Hamur ilçesindeki Yukarı Gözlüce Öğretmen Burçin Özdemir Ortaokulu, öğrencilerin el emeğiyle hazırlanan eserlerle sanat dolu bir atmosfer sundu. Sergide öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar büyük bir ilgiyle karşılandı. Açılış etkinliğine Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLER SANATLA YAŞAMINA RENGÂRENK DOKUNUYOR

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Ömer Sorguç, gerçekleştirilen sanat çalışmalarının hikayesini paylaşarak, “Okula ilk geldiğim günden beri birçok öğrencimle birlikte çalıştım. Dönem başında yaptığımız konuşmalar sonrasında, resim etkinliklerini daha rahat gerçekleştirebileceğimiz bir atölye kurmayı düşündük. Müdürlerimiz ise bu hayalimizi gerçekleştirecek bir alan sağladı. Süslemeleri ve düzenlemeleri öğrencilerimizle birlikte yaptık. Atölyemizde ebru, dokuma, stencil, karakalem, hat sanatı, natürmort ve birçok farklı teknikle çalışmalar gerçekleştirdik. Bu eserleri okulun duvarlarına ve sergi alanlarına taşıdık.” Sorguç, çocukların imkansızlıklara rağmen sanatla kendilerini ifade etmeyi öğrendiklerini vurgulayarak, “Resmin sadece güzel sanatlara hazırlık değil, hayat boyu sürecek bir ifade biçimi olmasını istiyorum. Hedefim, öğrencilerim mezun olurken ‘Benim bir bildiğim var’ diyebilsin” şeklinde konuştu.

RESİM YAPMAK BANA HUZUR VERİYOR

Sergide eserleri yer alan öğrencilerden Adem, sanatla tanışma deneyimini anlatarak, “Bana resim yeteneğimi fark ettiren Hasan Hocama, sonra da beni atölyesine alıp çalıştıran Ömer Hocama teşekkür ediyorum. Boya yokken bana boya verdi, çalışmalar yaptırdı. O günden beri resmi çok seviyorum. Resim yapmak bana huzur veriyor. En sevdiğim teknik stencil. Duvarlarda çalışıyoruz, hayvanların yanına giderken bile çizim yapıyorum. Artık hayatımın her yerinde resim var” dedi.