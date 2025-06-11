Köy Yolları İyileştirme Çalışmaları Başladı

2025 ASFALT SEZONU BAŞLADI

Sinop İl Özel İdaresi’nin köy yolları iyileştirme çalışmaları çerçevesinde, 2025 yılı asfalt sezonu Korucuk köyünde yapılan bir programla resmi olarak başladı. Saraydüzü Kaymakamı Ahmet Faruk Öksüz, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ve Yol Şube Müdürü Ceyhan Turan, ilk asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Yetkililer, kış aylarında belirlenen bozulmuş yol kesimlerinin asfalt programı dahilinde yenilenmeye başlandığını ifade etti.

KÖY SAKİNLERİYLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Köy yollarında sezon boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştireceğini aktaran İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, çalışma alanında köy sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi. Yaman, ayrıca sahada görevli olan Özel İdare personeline kolaylıklar dileyerek emekleri için teşekkür etti.

İSTİŞARELER GERÇEKLEŞTİ

Programın ardından heyet, Saraydüzü Kaymakamı Ahmet Faruk Öksüz’ü makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, ilçedeki mevcut çalışmalar ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.