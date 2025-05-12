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Köy Yolunda Bozayı Görüntülendi

KOŞAN BOZAYI GÖRÜNTÜLENDİ

Karabük’te bulunan köy yolunda koşan bir bozayı cep telefonuyla kaydedildi. Olay, Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyü yolunda gerçekleşti. Bir sürücü, otomobiliyle seyahat ederken yolda bir bozayıyla karşılaştı. Sürücü, ayıyı cep telefonuyla görüntülemeyi başardı.

AYI KISA SÜRE GÖRÜNTÜDE KALDI

Bozayı, sürücünün otomobilinin önünde bir süre koştu. Ardından ayı, bulunduğu yerden gözden kayboldu. Bu ilginç anlar, sürücünün cep telefonundaki video kaydıyla ölümsüzleşmiş oldu.

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