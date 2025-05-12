Köy Yolunda Bozayı Görüntülendi

KOŞAN BOZAYI GÖRÜNTÜLENDİ
Karabük’te bulunan köy yolunda koşan bir bozayı cep telefonuyla kaydedildi. Olay, Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyü yolunda gerçekleşti. Bir sürücü, otomobiliyle seyahat ederken yolda bir bozayıyla karşılaştı. Sürücü, ayıyı cep telefonuyla görüntülemeyi başardı.
AYI KISA SÜRE GÖRÜNTÜDE KALDI
Bozayı, sürücünün otomobilinin önünde bir süre koştu. Ardından ayı, bulunduğu yerden gözden kayboldu. Bu ilginç anlar, sürücünün cep telefonundaki video kaydıyla ölümsüzleşmiş oldu.