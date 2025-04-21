Köyceğiz 21 Hacı Adayını Yolcu Edecek

KÖYCEZİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HAC HAZIRLIK EĞİTİMLERİNE BAŞLADI

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü, 2025 yılında kutsal topraklara gidecek olan 21 hacı adayı için “Hac Hazırlık Eğitimleri” uygulamaya aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Seyahat Acenteleri iş birliğiyle düzenlenen eğitimler, İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Eğitimin ilk günü itibarıyla açılışta söz alan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, “Hac farizasını ifa etmek üzere bu sene Köyceğiz’den siz kıymetli 21 hacı adayımızı yolcu edeceğiz. Köyceğizli ve Muğlalı hacı adaylarımız 14 Mayıs 2025 tarihinde Dalaman havalimanından yola çıkacak ve haccı ifa ettikten sonra ülkemize dönecek. Hac meşakkatli bir ibadet, Rabbim siz değerli hacı adaylarımıza kolaylıklar ihsan ederek mebrur bir hac yapmayı lütfetsin. Siz kıymetli hacı adaylarından mübarek beldelerde özellikle ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için dua etmenizi istirham ediyorum. Hac ibadetinizi yapıp sağ salim ülkemize dönmenizi de temenni ediyorum” şeklinde duygularını ifade etti.

EĞİTİMLERDE ÖZEL KONULARA YER VERİLDİ

Eğitim seminerlerinde kadın hacı adaylarına özgü konular ve hac menasiki hakkında çeşitli bilgiler verildi. Vaiz Rauf Evleksiz tarafından “Hac’nın Hikmeti ve Hac’daki Sembollerin Anlamı” konulu sunumlar ve hac yolculuğuyla ilgili uygulamalı bilgiler programın önemli bir parçası oldu. Hac adayları, haccın ifa edilişi hakkında da kapsamlı bilgiler alma fırsatını buldu.