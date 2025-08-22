Köyceğiz’de 22 Çocuk Sünnet Edildi

SOSYAL PROJELERİN BAŞLANGICI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Kaymakamlık öncülüğünde, Köyceğiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kaymakamlık Proje Ofisi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle 22 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet olan çocuklar için önümüzdeki hafta bir şenlik düzenleneceği açıklandı. İlk kez gerçekleştirilen bu sünnet töreni, ilçede büyük ilgiyle karşılandı.

UZMAN EKİP GÖREVDE

Sünnet işlemleri için uzman hocalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ile Dr. Öğr. Üyesi Serra Sabuncu ve Arş. Gör. Dr. Muhammed Kurt, Köyceğiz’e gelerek işlemleri gerçekleştirdi. Sünnet olan çocuklara sürpriz hediyeler verildi.

KAYMAKAMIN AÇIKLAMALARI

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla hayata geçirilen 2025 Aile Yılı kapsamında bugün ilçemizde gerçekleştirdiğimiz toplu sünnet etkinliği ile çocuklarımızın hayatında önemli bir döneme tanıklık ettik. Geleneklerimizi yaşatırken aynı zamanda ailelerimizin yükünü hafifletmek ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde bu süreci geçirmelerini sağlamak bizim için büyük bir mutluluk. Etkinliğimize destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza uzun ve sağlıklı bir ömür, ailelerine mutluluk diliyorum. Eylül ayının ilk haftası düzenleyeceğimiz “Toplu Sünnet Şöleni” etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. İlçemizde bu tür sosyal dayanışma ve birlikteliği artıran etkinliklere her zaman önem vermeye devam edeceğiz.” diye belirtti.