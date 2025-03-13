Köyceğiz’de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

TURNUVANIN DÜZENLENMESİ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde “Türkiye Geneli Akıl ve Zeka Oyunları” ilçe turnuvası ilkokullar arasında gerçekleştiriliyor. 5 farklı oyun kategorisinde yapılan müsabakalarda başarı elde eden öğrencilere madalya ve ödülleri Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca tarafından verildi.

MÜDÜRDEN AÇIKLAMA

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan yapılan müsabakalarla ilgili açıklamada bulundu. “Müsabakalara katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, öğrencilerimizin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve görev alan hakemlerimize teşekkür ederiz. Dereceye giren öğrencilere 18 Nisan’da gerçekleşecek olan il müsabakalarında başarılar dileriz” ifadeleri ile başarıyı kutladı.