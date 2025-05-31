KÖYCEĞİZ’DE Duygusal NİKAH TÖRENİ Gerçekleşti

DUYGUSAL AÇILIŞ TÖRENİ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Müftülüğe ait yeni nikah salonunun açılışı duygu dolu anlara sahne oldu. Ferah ve geniş yapısıyla dikkat çeken bu ilk nikah salonunun ilk misafirleri Müftülük personelinin çocukları oldu. Daha önce kirada bulunan ve yeni Hükümet Konağına taşınan İlçe Müftülüğü, geçtiğimiz Cuma günü yeni yerinde ilk nikah törenine ev sahipliği yaptı. Din görevlisi kızı Müberra ve İmam-Hatip Emre, sade bir törenle yeni salonlarında hayatlarını birleştiren ilk çift oldular.

RESMİ NİKAH TÖRENİYLE YENİ DÖNEM

Türkiye genelinde müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesiyle yaşanan bu yeni dönemde, Müftülükteki nikah töreni Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, törende yaptığı konuşmada, “Bu mutlu yuvanın kurulmasına vesile olan Müberra Hanım ile Emre Bey’i tebrik ediyor, kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, genç çiftlerin mutluluğunu paylaşan misafirlere de teşekkür etti. Müftü Karagöz, “Allah, kurulan bu yuvayı cennetten bir köşe eylesin. Daima sevgi, saygı ve huzur dolu bir hayat sürmelerini lütfeylesin” diyerek duada bulundu.

NİKAH CÜZDANI VE HEDİYE TAKDİMİ

Nikahın kıyılması ve ardından yapılan duaların ardından, Müftü Karagöz, nikah cüzdanını gelin hanıma takdim etti. Genç çiftlere ayrıca düğün hediyesi olarak Kur’an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi. Müberra ve Emre Yılmaz çifti, yeni salonda ilk nikahı kıydırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bu özel anın hayatlarında unutulmaz bir yere sahip olacağını belirttiler.

KÖYCEĞİZ’DE YENİ HİZMETLER

Köyceğiz Müftülüğü yetkilileri, yeni nikah salonunun daha iyi hizmet sunacağını ve Köyceğiz’de evlenmek isteyen çiftlerin ilk tercihi olacağını düşündüklerini vurguladı. Bu yeni salon ile birlikte, mutlu başlangıçlar için yeni bir kapı aralanmış oldu.