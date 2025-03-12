Köyceğiz’de İstiklal Marşı Anma Programı

PROGRAMIN AÇILIŞI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda bir etkinlik düzenlendi. 12 Mart’ta yapılan program, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma amacıyla gerçekleştirildi. Programın açılışı, bir konuşma ile ve ‘Kara Tahta’ dizisinden bir alıntı ile başladı. Ardından saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşı okundu. Günün anlamına vurgu yapan bir konuşma yapıldı.

ÖDÜLLER VE SANAT GÖSTERİLERİ

Etkinlikte ödül töreninin ardından ‘Seyfi Baba’ adlı manzum şiirin drama gösterisi sunuldu. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan bir Kum Gösterisi videosu izlendi. Programda yer alan koreografi gösterisi, Mehmet Akif’le şiir şöleni ve ‘İstiklal Güneşi’ adlı oratoryo büyük bir ilgiyle takip edildi. Düzenlenen etkinlik, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un yaşamı ve kişiliği üzerine yapılan sunumlar ile milli mücadele kahramanlarını anma fırsatı sundu.

PROGRAMA KATILIMCI VE KATILIMCI PROFİLİ

Etkinliğe Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, birçok kurum amiri, öğretmenler, öğrenciler ve yerel halk katılım sağladı. Katılımcılardan alınan geri dönüşler, programın amacına ulaştığını ve yoğun ilgi gördüğünü gösterdi.