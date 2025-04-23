Köyceğiz’de Jandarma, Okul Ziyareti Yapıldı

JANDARMA, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Jandarma personelleri Zeytinalanı Şeyh İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti ve öğrencilere hediyeler vererek onların yüzlerini güldürdü. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı öncesinde bu okuldaki öğrencilerle bir araya geldi.

ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ DOLU KARŞILAMA

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, okulda öğrenciler tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Jandarma personeli, meslekleri hakkında öğrencilere bilgi vererek, soruları yanıtladı. Paylaşılan hediyelerle çocukların mutluluğu arttı ve Jandarma personeli, bu özel günde onlarla birlikte olan bayram coşkusunu paylaştı.

TOPLU FOTOĞRAF VE BAYRAM TEBRİKLERİ

Ziyaret, topluca çekilen bir fotoğrafla sona erdi. Jandarma personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, öğrencilerin bu anlamlı gününü daha özel hale getirdi.