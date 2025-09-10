Köyceğiz’de Kaza, 4 Yaralı

TRAFO KAZASI VE YARALILAR

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı. Kaza, Köyceğiz’e bağlı Kocabel Mevkii’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ortaca istikametinden Köyceğiz yönüne ilerleyen 16 SCL 79 plakalı otomobil, plakası henüz öğrenilemeyen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 4 kişi yaralanma yaşadı.

KAZA SONRASINDA YARDIM GELDİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesiyle olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, yaralılar için olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.