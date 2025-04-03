Köyceğiz’de Kültürel Miras Çalıştayı Başlıyor

KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞTAYI DÜZENLENİYOR

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 2. Kültürel Miras Çocuk Çalıştayı gerçekleştirilecek. ‘Geleneksel Düğünler ve Yemekleri’ konusunu kapsayan bu etkinlik 11-12 Nisan tarihlerinde yapılacak. Çalıştaya, Muğla İli BİLSEM okulları öğrencileri ve eğitim kadroları, isteğe bağlı olarak ve önceden kayıt yaptırarak katılabiliyor.

KATILIM SINIRI VE ÜCRETSİZ HİZMET

Katılımın en fazla 10 öğrenciyle sınırlı olduğu çalıştay yüz yüze gerçekleşecek ve katılım ücretsiz olacak. Katılımcı öğrenciler, ‘Geleneksel Düğünler ve Yemekleri’ temalı 35×50 cm veya 50×70 cm ölçülerindeki tuvallere resim çalışmaları yaparak etkinliğe katılacak. Bu sanatsal çalışmalar çalıştay süresince sergilenecek.

Etkinliğe katılan öğrenciler, barınma ve Köyceğiz’e ulaşım gibi ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak. Çalıştay sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.