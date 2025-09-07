Haberler

Köyceğiz’de Mutlu Bebek Cinsiyeti Kutlaması

ALTERNATİF BİR KUTLAMA

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde görevli itfaiye eri Ahmet Ünlü ve eşi Melike Ünlü, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için alışılmışın dışında bir organizasyon gerçekleştirdi. İtfaiye araçları ile beraber düzenlenen etkinlikte, itfaiye hortumunun mavi renkte su püskürtmesi, çiftin erkek çocuk sahibi olacağının müjdesini verdi.

SEVİNCİ PAYLAŞMA ANLARI

Ahmet ve Melike Ünlü, itfaiye araçlarının süslenmesiyle ve renkli balonlarla hazırlanan organizasyonda, suyun renginin ne olacağını büyük bir merakla bekledi. Mavi renkte su çıkmasıyla erkek çocuk beklediklerini öğrenen çift, bu haberi duyunca büyük bir mutluluk yaşadı. O anlara tanıklık eden itfaiye çalışanı arkadaşları da sevinçlerine ortak oldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM

Çift, sosyal medya hesaplarından bu özel anları paylaşarak, “Tarifsiz en güzel mutluluk ve muhteşem bir anı” ifadeleriyle duygularını ifade etti.

Haberler

Bebek Balkondan Düştü, Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1,5 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonundan 5 metre düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberler

Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Önceki kayıplarının ardından teslim oldu.

