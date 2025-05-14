Köyceğiz’de Satranç Turnuvası Yapıldı

MUĞLA’DA YENİ BİR TURNUVA HEYECANI

Köyceğiz ilçesi, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı dolayısıyla organize edilen Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliği’nin birlikte düzenlediği etkinlikte, 45 sporcu kıyasıya yarıştı.

FARKLI KATEGORİLERDE MÜCADELE

Turnuva, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi ve 8, 10, 12 yaş ile Açık Kategori gibi dört farklı kategoride yapıldı. Oyunlar, tüm katılımcılar arasında büyük bir heyecan ve rekabet ortamı oluşturdu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Turnuva sonrası yapılan ödül töreninde, ilk üç dereceyi kazanarak başarı gösteren sporculara kupa verildi. Ayrıca, 4. olan sporcu ile turnuvayı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara madalya takdim edildi. Bu etkinlik, satranç sporuna olan ilgiyi artırarak bölgede önemli bir yer edinmeyi amaçlıyor.