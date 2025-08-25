Köyceğiz’de Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

JANDARMA OPERASYONU İLE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde jandarma ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek mısır tarlası görünümündeki bir alanda gerçekleştirdiği operasyon sonucu esrar üretiminde kullanılan dişi hint kenevirlerini ele geçirdi. Uyuşturucu tacirleri, vatandaşları zehirleyemeden bu kenevir bitkileri imha edilirken, olayla ilgili başlatılan tahkikata devam ediliyor.

KENEVİR ÜRETİMİNE DÜZENLİ OPERASYON

Köyceğiz’de, uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi üretildiği yönünde ihbar alan Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları taramalarda, mısır tarlasına benzer bir bahçede mısırdan daha fazla dişi hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu yetiştirilen tarla bir süre gözetlendikten sonra baskın yaparak kenevir bitkilerini sökme işlemi gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLER ÜZERİNDE SIKILIŞ

İki kamyon dolusu kenevir bitkisi imha edilmek üzere merkeze götürülürken, ismi açıklanmayan şüpheli şahsın evinde gerçekleştirilen aramada 50 kilogram kubar esrar ve çeşitli ateşli silahlar ele geçirildi. Ayrıca, bölgede halkın ihbarları sayesinde operasyonların devam edeceği ve son olayla ilgili tahkikata çok yönlü olarak devam edildiği bilgisi verildi.