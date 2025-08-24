Köyceğiz’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştiren jandarma operasyonunda, 5 bin 126 kök Hint keneviri ve 25 kilogram kubar esrar ele geçiriliyor. Operasyon kapsamında bir çift ile oğulları gözaltına alınıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz’in Karaçam Mahallesi’nde Alptekin Ö.’nün (56) uyuşturucu madde piyasasına süreceği bilgisine ulaşıyor.

TEKNİK TAKİP VE ARAMA

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Ağustos’ta şüphelinin evinde ve serasında arama yapıyor. Altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, 5 bin 126 kök Hint keneviri, 25 kilogram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliğindeki obje, 1 adet G3 mermisi, 2 cep telefonu, 122 av fişeği kapsülü ve 1,5 kilogram barut ele geçiriliyor.

GÖZALTILAR VE İŞLEMLER

Alptekin Ö., eşi Adile Ö. (52) ve çocukları Batuhan Ö. (33) gözaltına alınıyor. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bilgisi veriliyor.