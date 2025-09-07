Haberler

Köyceğiz’deki İtfaiye Ekibi, Kutlama Yaptı

RENKİ TAHMİN EDEN BİR ORGANİZASYON

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İtfaiye Grup Amirliğinde çalışan itfaiye eri Ahmet Ünlü ve eşi Melike Ünlü, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için alışılmışın dışında bir etkinlik düzenledi. İtfaiye araçlarıyla gerçekleştirilen bu renkli organizasyon, özel anlarını daha da anlamlı hale getirdi.

MAVİ SU, ERKEK BEBEK MÜJDESİ

Hazırlanan kutlamada, itfaiye hortumundan çıkan suyun rengi merakla bekleniyordu. Suyun mavi olması, çiftin erkek bebek sahibi olacağını müjdeledi. Çift, erkek çocuk sahibi olacakları bilgisini aldıklarında büyük bir sevinç yaşadı. Bu özel anlara şahit olan itfaiye ekibi de mutluluklarına ortak oldu.

SEVİNCİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Ahmet ve Melike Ünlü, bu unutulmaz anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını dile getirdi. “Tarifsiz en güzel mutluluk ve muhteşem bir anı” şeklinde ifade ettikleri duyguları, etkinliklerinin ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bebek Balkondan Düştü, Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1,5 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonundan 5 metre düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Önceki kayıplarının ardından teslim oldu.

