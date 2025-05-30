Köyceğiz’deki Yeni Hükümet Konağı Açıldı

YENİ HÜKÜMET KONAGI HİZMETİNE BAŞLADI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde uzun bir süre bekleyişin ardından tamamlanan yeni hükümet konağı artık hizmet veriyor. Modern mimarisi ve geniş kullanım alanı ile dikkat çeken bu yeni yapı, ilçedeki tüm kamu hizmetlerini tek bir çatı altında sunma imkanı sağlıyor. Proje, TOKİ tarafından ihale edilerek, depreme dayanıksız raporuyla yıkılan eski binanın yerine inşa edildi ve 4 katlı yapısıyla vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

HIZLA TAMAMLANAN BİNA YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Yer tesliminin ardından hızla tamamlanan bu bina, kamu personeline ve vatandaşlara daha konforlu bir ortam sağlamayı hedefliyor. Şu ana kadar zemin kata Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Nüfus Müdürlüğü ve İlçe Tapu Müdürlüğü; birinci kata İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü; ikinci kata ise Kaymakamlık Makamı, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü taşınarak hizmet vermeye başladı.

VAATLERİN GERÇEKLEŞTİĞİ MODERN YAPI

Yeni hükümet konağı, Köyceğiz ilçesine yapılan önemli bir yatırım olmasının yanında, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kamu binalarının modernizasyonu, ilçenin gelişiminde büyük rol oynuyor ve bu tür projeler, yerel halkın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.