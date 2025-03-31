Köyceğiz İmam-Hatip Öğrencilerinden Filistin’e Destek

ÖĞRENCİLERDEN TAM 2 MİLYON TL YARDIM

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri Filistinli kardeşlerine destek olabilmek amacıyla Ramazan’ın son cumasında yardım kampanyası düzenledi. Öğrenciler, “İstiklal Marşı töreninin sonunda Filistinli kardeşlerimiz de rahat bayram etsin diye bizler de onlara el uzatalım, harçlıklarımızdan onlara gönderelim” diyerek oluşturdukları Filistin yardım kutusuyla birlikte toplamda 2 milyon TL topladı.

Topladıkları yardımı, Okul Müdürü Uğur Arslan ve din görevlisi Erdal İslamoğlu ile birlikte Köyceğiz Müftülüğüne giderek Türkiye Diyanet Vakfı Köyceğiz Şubesine teslim ettiler. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, yardımı teslim alıp öğrencilere makbuz verdikten sonra, “Ramazan’a veda etmenin hüznünü yaşarken öğrencilerimiz sevindirdi, duygulandırdı ve umutlandırdı. Dünyayı iyilik kurtaracak, kocaman yürekli yavrularımız da bugün bizlere iyilik nasıl yapılır gösterdiler. Öğrencilerimizin hepsini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi yetiştiren ailelerini, okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi, din görevlimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Müftü Karagöz sonrasında öğrencilere Kur’an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler vererek uğurladı.

RAMAZAN’DA BİR ARAYA GELEN İYİLİK

İmam-Hatip Ortaokulu öğrencilerinin başlattığı yardım kampanyası, Ramazan ayında dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor. Öğrencilerin gösterdiği bu duyarlılık, toplumsal bir sorumluluk bilinci taşıdıklarını ortaya koyuyor. Bu tür yardımlar, sadece aralarında yarattıkları dayanışmanın yanı sıra, Filistinli kardeşlere de umut ışığı oluyor.