Haberler

Köyde Ağaç Altında Kalan Rafet Bayrak

KANAL ÇALIŞMASI SIRASINDA KAZA

Erzincan’ın Ekmekli köyünde, yapılan kanal çalışmaları sırasında meydana gelen talihsiz bir olay sonucunda 75 yaşındaki Rafet Bayrak yaşamını yitirdi. Ekmekli köyü, Erzincan merkeze 14 kilometre mesafede bulunuyor ve nasıl bir kaza yaşandığı şu şekilde kaydedildi.

AĞAÇ DEVİLEREK YARALANMA

Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bağlı olarak ihale usulü çalışan bir taşeron firmanın iş makinesi, kanal boyunca çalışmalar yürütüyordu. Tam bu esnada, ekskavatörle sökülen bir ağacın devrilmesi sonucunda Rafet Bayrak, alanda ağır yaralandı ve ağacın altında kaldı. Olay sonrası hemen sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Rafet Bayrak’ı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Bayrak hayatta kalamadı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti ve olayı incelemek için çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kaptanlık Oyunu Sonucu Açıklandı

18 Ağustos 2025'teki MasterChef kaptanlık oyununu kimin kazandığı, program izleyicileri arasında merakla araştırılıyor. Kaptanlık oyunları, yarışmanın seyrini önemli ölçüde belirliyor.
Haberler

Genel Tarım Sayımı Erzincan’da Yapılıyor

Genel Tarım Sayımı, Erzincan'ın merkez ve 8 ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK işbirliğiyle sürmekte. Ekipler, çiftçilerin bilgi beyanlarını toplayarak tarımsal potansiyeli değerlendirecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.