Köyde Ağaç Altında Kalan Rafet Bayrak

KANAL ÇALIŞMASI SIRASINDA KAZA

Erzincan’ın Ekmekli köyünde, yapılan kanal çalışmaları sırasında meydana gelen talihsiz bir olay sonucunda 75 yaşındaki Rafet Bayrak yaşamını yitirdi. Ekmekli köyü, Erzincan merkeze 14 kilometre mesafede bulunuyor ve nasıl bir kaza yaşandığı şu şekilde kaydedildi.

AĞAÇ DEVİLEREK YARALANMA

Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bağlı olarak ihale usulü çalışan bir taşeron firmanın iş makinesi, kanal boyunca çalışmalar yürütüyordu. Tam bu esnada, ekskavatörle sökülen bir ağacın devrilmesi sonucunda Rafet Bayrak, alanda ağır yaralandı ve ağacın altında kaldı. Olay sonrası hemen sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Rafet Bayrak’ı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Bayrak hayatta kalamadı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti ve olayı incelemek için çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.