Köyde Hayvancılığa Başladı, Mutlu

ŞEHİR HAYATINDAN SIKILDI, KÖYDE HAYVANCILIĞA YÖNELDİ

Kastamonu’da hayvancılıkla uğraşan genç çiftçi, İstanbul’daki şehir hayatından bıkarak memleketi Azdavay ilçesinin Saray köyüne döndü. 36 yaşındaki Ümit Muhammed Arslan, 2010 yılında iş aradığı için İstanbul’a taşındı. İstanbul’da bir firmada kalite kontrol şefi olarak çalışırken, şehir yaşamının getirdiği stres ve zorluklardan sıkıldı ve 2022 yılında ailesiyle birlikte köyüne dönme kararı aldı. Birikimiyle büyükbaş hayvan satın alarak tarıma adım atan Arslan, şu an 45 hayvan besliyor ve hayalindeki çiftliği kurmak için çaba sarf ediyor.

KÖY HAYATI VE EŞİYLE ALDIĞI KARAR

Ümit Muhammed Arslan, İstanbul’da geçirdiği 12 yılın ardından, şehirdeki yaşam şartlarının zorlaşması nedeniyle köye dönmeye karar verdi. Arslan, “Çocuklarımız büyüyor. Okul dönemindeler ve İstanbul’da hapis hayatı yaşamaya başladılar. Biz de ailece İstanbul’dan ayrılıp köyümüze döndük” dedi. Eşinin başlangıçta İstanbul’dan dönmek istemediğini söyleyen Arslan, zamanla yaşam zorlukları karşısında ortak karar alarak köyde hayvancılığa yöneldiklerini belirtti.

HAYVAN SAYISI ARTIYOR

Arslan, köye döndüğünde hayvanlarına sahip olmadığını ancak ailesinin yardımcı olduğunu ifade etti. “Ailemden kalan hayvanların sayısını artırarak çalışmalara başladık. Şu an 45 hayvanım var. Başlangıçta hayvan sayımız bu denli fazla değildi ancak kendi çabamızla büyüttük. Şimdi hem besi hem de süt hayvanlarım var” diyen Arslan, süt hayvancılığına özel bir ilgi duyduğunu, bu işte ilerleme kaydedip süt üretimi için gerekli ekipmanları temin ettiğini aktardı.

KENDİ ÇİFTLİĞİ İÇİN HAYAL KURUYOR

Kendine ait bir çiftlik kurma hayali olduğunu vurgulayan Arslan, “Basit ama güzel bir ahır ve yanında küçük bir evim olsun istiyorum. Ahırda 30 sağmalık hayvanım olsun. Bu konuda adım atmaya başladım. Ahırın yapımı tamamlandıktan sonra işimi geliştireceğim” şeklinde konuştu.

İNSANLARA KÖYE DÖNÜŞ TAVSİYESİ

Arslan, köyde hayvancılık yaparak yaşamaya devam etmenin mümkün olduğunu belirterek, “Büyükşehirlerde yaşayanların köylerine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Şehirlerde insanlarla uğraşmaktansa hayvanlarla uğraşmayı tercih ediyorum. Hayvanlar ile ilişki kurmak çok daha anlamlı. İnsanlar köylerine dönmeli, bu şekilde hayvancılığı deneyimleyebilir.” dedi.