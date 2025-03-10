Köyde İftar Yemekleri Birlikte Yapılıyor

İLGINÇ BİR KARAR: İFTAR YEMEĞİ EVLERDE YAPILMIYOR

Nevşehir’de bir köy muhtarı daha önce görülmemiş bir karara imza atarak, evlerde iftar yemeğini yasakladı. Köy halkı, iftarlarını birlikte toplu olarak açma geleneği doğrultusunda imece usulü yaptıkları yemeklerle gerçekleştiriyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde başlayan evlere yemek servisi uygulaması, son dört yılda toplu iftar etkinliğine dönüşmüş durumda. Günlük 600 kişilik yemek üreten köy halkı, iftarlarını birlikte kutlayarak geleneklerini sürdürüyor.

HALK TANIKLIĞI: TOPLU İFTAR GELENEĞİ BENİMSEDİ

Köy sakinlerinden Nursel Şahin, bu uygulamanın getirdiği birliktelikten bahsederek, “Herkes burada birleşiyor, görüşüyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diyor. Diğer bir köy sakini Figen Eryılmaz ise 4 yıldır devam eden etkinlikten memnuniyet duyduklarını vurguluyor. “Pandemi döneminde evlere servis yapılıyordu. Şimdi de burada toplu olarak iftar açıyoruz. Sadece bizim köylüler değil, civar köylerden de gelenler oluyor. Misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. Günlük 600-700 kişilik yemek çıkıyor. Köyde yaşadığımız için bazen yemek yapmaya fırsatımız da olmuyordu. Bu uygulamadan herkes çok memnun” şeklinde açıklama yapıyor.

İMAR İÇİN YENİ BİR GELENEK: TOPLU YEMEK UYGULAMASI

Eğrikuyu köyünün imam hatibi Ali Karataş, uygulamanın başladığı dönemi hatırlatarak, “Bu uygulama başlamadan önce evlerde yemek verilirdi. 2021 yılından itibaren de toplu olarak yemek verilmeye başlandı. Bu sayede daha fazla misafir ağırlayabiliyoruz” diyor.

Köy muhtarı Nihat Ateş ise Ramazan ayında evlerde iftar yemeği yapılmasının yasaklandığını, iftar vaktinde kültürevinde bir araya gelerek tüm köylülerin birlikte iftar açtığını ifade ediyor. “Daha önceleri evlerde daha küçük çaplı yapılan geleneği profesyonel bir şekilde devam ettirmek istedik. Günlük 600 kişilik yemek çıkartıyoruz” şeklinde konuşuyor.

BİRLİKTELİK RUHU: HAYIRSEVER KATKILARIYLA YEMEKLER ÇIKARILIYOR

Günlük yemek maliyetinin hayırsever vatandaşların katkılarıyla karşılandığını açıklayan Ateş, “Birlik ve beraberlik bu köyde en üst seviyede. Bu hizmette tüm köylümüz benim arkamda duruyor. Yemek öncesi ve sonrasında gençlerimiz imece usulü ile yardım ediyorlar. Yemeğe gelemeyen yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza da yemekleri gençlerimiz sayesinde evlerine gönderiliyor. Ayrıca bölgemizde görev yapan güvenlik, sağlık ve havalimanı personellerine de günlük iftar yemeği gönderiyoruz” ifadelerini kullanıyor.