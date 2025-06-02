Köyde Sel Nedeniyle Evler Hasar Gördü

SEL NEDENİYLE HASAR GÖREN EVLER

Kırşehir’in merkeze bağlı Toklumen köyünde meydana gelen sağanağın ardından sel durumu yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur sonrasında 1 ev çökmüş, 3 evde hasar oluşmuş durumda. Hasar gören evler, güvenlik önlemi amacıyla boşaltıldı. Sel nedeniyle köy içinde taş ve çamur yığınları meydana geldi. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordinesinde köyde gerekli çalışmalar yürütülüyor ve evlerdeki su tahliye edilmeye çalışılıyor.

CANINI KURTARAN VATANDAŞLAR

Evi yıkılan Aydın Biçer, yaşadığı korkunç deneyimi gazetecilere aktarırken, “Hanımla içeride oturuyorduk, bir ses geldi, rüzgar zannettim, bir baktık duvar boyu sel geliyor. Hanımla kendimizi kurtardık. Geri eve dönemedik. 55 yaşındayım, hayatımda böyle bir sel görmedim.” şeklinde konuştu. Evi ve bahçesi zarar gören Bülent Şen de çok kuvvetli bir yağışın sadece 20 dakika sürdüğünü belirtti.

DEVLETİN DESTEK SÖZÜ

Köyü ziyaret eden Vali Murat Sefa Demiryürek, ilgili kişiler ve köy sakinlerinden bilgi aldı. Demiryürek, Kırşehir bölgesindeki yağışların akşam saatlerinde yoğunluk gösterdiğini ifade etti. Özellikle Toklumen köyünde sel oluştuğunu ve su baskınları yaşandığını belirten Demiryürek, “Kerpiç ve temeli su alan evler etkilenmiş durumda, bir evde çökme var. 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı çünkü bodrumlarında su var. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici.” dedi. Vali, “Bütün ekiplerimiz burada, sabah olduğunda ise gerekli zarar tespitini yapacağız. Vatandaşlarımıza devletin bütün imkanlarıyla elimizden gelen destekte bulunacağız.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclisi üyeleri de köye gelerek durumu değerlendirdi.