Köyde Serada Üretip Satıyorlar

Yüksekova’DA İKİ KUZENİN SERACILIK HİKAYESİ

Dibekli köyünde yaşayan lise mezunu kuzenler Neslihan (33) ve Zeynep Çınar (24), evlerinin bahçesinde kurdukları sera sayesinde hem tarımsal üretime katkı sağlıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor. İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Dibekli köyünde 5 yıl önce kendi çabalarıyla 30 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde bir sera inşa eden iki kuzen, başlangıçta yalnızca ailelerinin sebze ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıktı. Ancak zamanla elde ettikleri ürünlerle köydeki vatandaşlara da satış yapmaya başladılar. Kadınların bu girişimi, bölgedeki diğer kadınlara ilham kaynağı oldu ve bazıları da seraya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

KADIN GÜCÜNÜN ÖNEMİ

Kuzenlerden Neslihan Çınar, kadınların her alanda yer alması gerektiğine dikkat çekerek, “İki kuzen olarak evlerimizin arasında bulunan boş araziyi değerlendirmek istedik. Babam ve amcamın desteğiyle gerekli malzemeleri alarak seramızı kurduk. İlk zamanlar sadece kendi tüketimimiz için üretim yapıyorduk. Ancak zamanla fide alarak üretimimizi artırdık ve satışa başladık. Seranın tüm iş yükünü Zeynep ile birlikte üstleniyoruz. Fidelerin ekimi, çapalama, sulama gibi tüm işleri beraber yapıyoruz. Kadının üretimde var olması benim için çok değerli ve gurur verici. Kadının gücünü görmek gerçekten önem taşıyor. Biz kadınlar olarak her alanda başarılı olabiliriz” dedi.

ÜRÜNLERİN KARŞILIĞINI GÖRMEK MUTLU EDİYOR

Yüksekova’da kadın futbol takımında 2 yıl kalecilik yapan Zeynep Çınar, seracılık fikrinin babası ve amcasına ait olduğunu, kendilerinin de bu projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Zeynep, “Bu fikir 5 yıl önce ortaya çıktı. Kuzenimle birlikte hayata geçirdik. Seramızda domates, biber, salatalık, fasulye ve patlıcan gibi sebzeler yetiştiriyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri hem ailemizle paylaşıyor hem de fazla ürünleri köyde isteyenlere satıyoruz. Ev işlerini tamamladıktan sonra zamanımızın büyük kısmını serada geçiriyoruz. Severek yaptığımız bir iş. Emek verdiğimiz ürünlerin karşılığını almak bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.