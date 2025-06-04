Köyde Traktör Kazası, Genç Hayatını Kaybetti

TRAJDİK KAZA KÖYDE MEYDANA GELDİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bayram tatili için köyüne gelen 19 yaşındaki genç, tarla işlerine yardım ettiği sırada meydana gelen traktör kazasında yaşamını yitirdi. İstanbul’da üniversiteye hazırlanan Halil İbrahim Balı, memleketi Tavşanlı’nın Kayıköy’üne geldi ve burada tarla işlerinde yer almak istedi. Genç, traktör pistonunun aniden inmesi sonucu römork ile traktörün tekerleği arasına sıkıştı. Olayı gören yakınları hemen 112’yi aradı ve gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini bildirdi.

CENAZE TÖRENİ PLANLANIYOR

Balı’nın cenazesi, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy muhtarı Mehmet Ali Balı’nın oğlu olan Halil İbrahim Balı’nın ölümü, bayram öncesinde tüm köyü derin bir üzüntüye boğdu. Cenaze haberini alan köy sakinleri, muhtar Balı’nın evine akın ederek taziyelerini iletti. Halil İbrahim Balı’nın cenazesinin yarın köy mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor. Ayrıca, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın da hastane morguna giderek acılı muhtar ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.