Köydeki Hasar Havadan Görüntülendi

ORMAN YANGINI VE HASAR GÖRÜNTÜLERİ

Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen orman yangınları sonrası, olayın sıçradığı köyde meydana gelen hasar havadan görüntülendi. Yangında, evlerinin yanmaktan kurtarıldığını belirten köyde yaşayan vatandaşlar, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde önemli bir felaketin önlendiğini söyledi. Ekipler, orman yangınlarıyla ilgili söndürme çalışmalarına hem havadan hem de karadan devam ediyor. Güzelce köyünde, yangının ilk gününde meydana gelen hasar gözler önüne serildi. Köyde 3 evin yanmasıyla birlikte, vatandaşlar yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerini görmek için köylerine geri döndü. Yangının eşiğinden dönen köy sakinleri, yangın ile evleri arasında sadece 1 metre mesafe kaldığını ve bu sayede ekiplerin müdahaleleri sayesinde evlerinin kurtarıldığını ifade etti.

VATANDAŞLARDAN YANGIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İstanbul’da yaşayan Şeref Bilsel, yangın haberini aldıktan sonra hemen köylerine geldiklerini belirtti. “Biz yangını duyduk hemen geldik. Köyler boşaltılıyordu. Merak edip evlerimize baktık. Jandarmadan izin alarak köye girebildik. Biz yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz ama geldiğimizde köyün etrafı yanmıştı. 2 metre mesafeyle Allah bizim evimizi kurtarmış. Merakla köyümüze dönmeyi bekliyoruz, şu an izin alıp geldik” diyerek duygularını paylaştı.

Hakan Bilsel ise evine yangının 1 metre kala kontrol altına alındığını belirterek, “Sosyal medya gruplarımız var. Oradan gelen haberlerden yangını öğrendik. Eflani tarafından yangın rüzgarın etkisiyle gelmiş. Komşumuz çiftçilikle uğraşıyordu. 100 tane küçükbaş hayvanını kamyona yükleyip götürmüşler. Hemen o anda itfaiyeyi çağırıp müdahale ediyorlar. 1 metre mesafeyle bizim evimiz kurtuluyor. Köyün tamamının yanma tehlikesi vardı. Şu an dönmeyi bekliyoruz. Yangın tekrar söndükten sonra gelmeyi düşünüyoruz. Biz haberi alır almaz İstanbul’daki iş yerimizden izin alıp buraya geldik. Ama sağ olsunlar aynı anda müdahale etmişler. Ancak komşumuzun evi komple küle döndü” diyerek yaşadıklarını aktardı.

KASTAMONU’DA HİZMETLER DEVAM EDİYOR

Kastamonu’da yaşanan orman yangınları, ekiplerin yoğun çabaları sayesinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Hem karadan hem de havadan sürdürülen çalışmalar, yangının daha fazla yayılmasını engelliyor. Ekipler, yangın sonrası ortaya çıkan hasarları en kısa sürede değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak için çalışmalarına devam ediyor.