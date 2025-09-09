Haberler

Köydeki Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Şu an bölgede, yangının söndürülmesinin ardından karadan süren soğutma çalışmaları devam ediyor.

YAĞIŞLAR SOĞUTMA ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRACAK

Aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sağanak uyarısıyla birlikte, bölgede başlayan yağışların soğutma çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Bu gelişmeler, yangınla ilgili olumsuz durumların önüne geçilmesine yardımcı olacak gibi görünüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Malatya’da Ahır Yangını 10 Hayvan Telef

Doğanşehir'de bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Haberler

Sultangazi Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İstanbul'da 9 Eylül'de yaşanacak su kesintisi Sultangazi'de belirli saatlerde etkili olacak. Su akışıyla ilgili kesin saatler merak konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.