Köydeki Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Şu an bölgede, yangının söndürülmesinin ardından karadan süren soğutma çalışmaları devam ediyor.

YAĞIŞLAR SOĞUTMA ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRACAK

Aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sağanak uyarısıyla birlikte, bölgede başlayan yağışların soğutma çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Bu gelişmeler, yangınla ilgili olumsuz durumların önüne geçilmesine yardımcı olacak gibi görünüyor.