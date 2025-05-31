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KÖYDES Toplantısı Bayburt’ta Yapıldı

TOPLANTI BAYBURT’TA GERÇEKLEŞTİ

Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ın başkanlığında toplandı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, KÖYDES kapsamındaki işlerin detayları masaya yatırıldı.

KIRSAL ALANLARDA YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, Vali Eldivan kaynakların verimli kullanılmasına dikkat çekerek, kurumlar arası iş birliğinin öneminden bahsetti. Yapılması planlanan projelere dair görüşlerin paylaşıldığı toplantıda, Vali Eldivan yürütülen işler hakkında ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı.

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