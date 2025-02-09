Köye Dönüp Hayvancılıkla Uğraşan İşyeri Sahibi

KÖY HAYATIYLA YENİ BİR YOLCULUK

Elazığ’da ticaretle uğraşan Hüseyin Seçkin Ceylan (63), 12 yıl önce şehir hayatından sıkılıp köyüne dönerek hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı. Ceylan, “Kırsalda yeri olan, bu işe hevesli olanlar korkmasın, çekinmesin. Üretmenin heyecanı, sevgisi, muhabbeti; üretmenin vermiş olduğu haz gerçekten de zorlukları unutturuyor insana” diyor. Evli ve iki çocuk babası olan Ceylan, Elazığ’daki işini bırakıp ailesiyle Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyüne yerleşerek hayvancılığa yöneldi.

ÜRETİMDEKİ ARTIKLAR VE YAŞAM TARZI

Kurmuş olduğu tesiste her yıl üretim kapasitesini artıran Ceylan, kurbanlık ve adaklık hayvanlar yetiştirerek doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Ceylan, köyde yaşamanın zorluklarına değinerek, “Normal şartlarda köyde yaşamak zor ama üretmenin verdiği hazzı unutturuyor. Daha önce Elazığ merkezde ticaret yapıyorduk. Uzun bir süreden sonra köyde yaşamak benim arzumdu. Hayvancılığa karar verdim, sığır ve keçi besliyorum. Şu an 12 yıldır hayvancılık yapıyoruz” şeklinde konuşuyor.

GENÇLERE ĐNAVİYE VE TAVSİYELER

Ceylan, gençlere yönelik de önemli mesajlar veriyor. “Gerçekten kırsalda yeri olan, bu işe hevesli olanlar korkmasın, çekinmesin. Üretmenin verdiği haz zorlukları unutturuyor. Normal şartlarda bu ortamda bulunmak zor ama üretmek insana bunları unutturuyor, zevk haline getiriyor. Bu süreç, sanki bir terapi gibi geliyor. Gençlere ve genç emeklilere tavsiyem, köylerinde bu işleri yapsınlar. Pişman olmayacaklarına eminim” açıklamalarında bulunuyor.