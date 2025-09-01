Haberler

Köyler Tahliye Edildi, Yangın Sürüyor

İKİ ORMAN YANGINI TAHLYE GEREKTİRDİ

Kastamonu-Karabük sınırında devam eden iki farklı orman yangını nedeniyle beş köy tahliye edildi. Yangınlar, ekiplerin müdahaleleriyle birlikte birbirine yaklaşık 10 kilometre mesafede sürüyor. Ekipler, yangınlara hem havadan hem de karadan etkin bir şekilde müdahale ediyor.

ETKİLEŞEN RÜZGÂR TAHLYİYELERE YOL AÇTI

Rüzgarın etkisiyle, Araç ilçesinde bulunan Şiringüney, Kızılcamten, Akgeçit, Ahatlar ve Güzelce köyleri tahliye işlemi gerçekleştirdi. İhsanlı köyünde yaşayan Orhan Güvenç, yangın sırasında evinden ayrılırken römorkuna yüklediği bazı eşyalarıyla ilgili olarak, “Yangın başlayınca evden biraz eşya alıp geldik. Sadece yorganlarımızı, yemek yapacak birkaç tabak çanak aldık” şeklinde açıklama yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Haberler

Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.