Köylerde Gönül Sohbetleri Yapıldı

TOPLUMSAL BAĞLARIN GÜÇLENMESİ

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde, Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Selim, Ulucak, Aşağıboğaz ve Katran köylerinde halkla bir araya gelerek anlamlı sohbetler gerçekleştirdi. Uçar, köylülerle evlerinin önünde ve köy meydanlarında samimi diyaloglar kurdu, onlara hal hatır sorup hayır dualarını aldı.

DEVLETİMİZİN YÜZÜNÜ HİSSETTİRME GAYESİ

Kaymakam Uçar, yerel halkla bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak, “Devletimizin sıcak yüzünü her zaman hissettirmek ve vatandaşlarımızın yanında olmak temeli görevimizdir” şeklinde açıklamada bulundu. Bu ziyaretlerin köylerde güven ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladığını belirten Uçar, vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemeye devam edeceğini ifade etti.