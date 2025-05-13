Köylerden Şehirlere Göçü Önleme Yürüyüşü

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ İLE KÖYDEN ŞEHRE GÖÇE DİKKAT

Denizli’de, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen doğa yürüyüşü, köylerden şehirlere yaşanan göçe dikkat çekmek amacı taşıyor. Etkinlik, doğa turizmine vurgu yaparak, köyden şehre göçün önlenmesi için alınacak önlemleri görüşmek üzere gerçekleştirildi. Denizli’nin Çal ilçesinde yapılan yürüyüş, Menderes Yürüyüş Yolu güzergahında doğal yaşama ve göç sorununa dikkat çekti.

70 KİŞİLİK GRUP, DOĞAL GÜZELLİKLERİ RAPORTAJ ETTİ

Yürüyüşün ilk kısmında, 70 kişilik bir grup, Pamukkale’ye bağlı eski Gözler köyünden hareketle, yaklaşık 10 kilometrelik Menderes Yürüyüş Yolunu doğal güzellikler eşliğinde tamamlayarak Eski Dağ Marmara köyüne ulaştı. Burada grup üyeleri çevre temizliği yaparak, özellikle plastik atıkları toplayıp doğanın korunmasına dikkat çekti. Etkinlik sırasında, 8. ve 9. yüzyıllarda Kıpçak Türkleri, Bizans İmparatorları tarafından oluşturulan köyün tarihi önemi vurgulandı.

KÜLTÜREL VARLIKLARI YAŞATMA PROJELERİ

Etkinlikte bahsedilen bir diğer konu, köy halkının yaşam tarzındaki değişiklikler ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar oldu. Çeşitli tarım aletlerinin yanı sıra köyün yeni yerleşim yerine taşınması gerektiği belirtilerek, köyün geçmiş kültürlerinin el sanatları ve diğer değerlerinin geleceğe taşınmasına yönelik bir proje hazırlanması gerektiği ifade edildi. Menderes Yürüyüş Yolunu aktif hale getirme ve Dağ Marmara köyünü eko turizme açma hedefleriyle botanik bilimcilerle işbirliği yapılması planlanıyor.

KÖY YAŞAMINI SEVENLERDEN YENİ HİKAYELER

Etkinliğe katılan emekli mimar Hasibe Feza, “Emekli olduktan sonra Aydın’dan ayrılma kararı aldım. Şehirde yaşamak istemedim ve kendi köyüme döndüm. Köyün tarihi dokusu beni çekti” diyerek, köyün kültür köyüne dönüşmesi için çaba harcadıklarını belirtiyor. “Köyümüze gelen insanlar burada Anadolu kültürünü öğrensinler istiyoruz” diye ekleyen Feza, bu organizasyonları sürekli hâle getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

KÜLTÜREL TANITIM ETKİNLİKLERİ ARTACAK

Dağ Marmara Köy Muhtarı Hüseyin Ünal, köylerinde ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bunu her yıl yapmak ve geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bugün yaptığımız etkinliklerle köyümüzü ve kültürümüzü misafirlere tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.